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11:46, 14 сентября 2021 года Два орловских предприятия до конца этого года присоединятся к проекту по повышению производительности труда Повышать выработку и сокращать время производства продукции им помогут эксперты Федерального центра компетенций.





Два орловских предприятия до конца этого года присоединятся к проекту по повышению производительности труда. Внедрять бережливые технологии на мценском заводе спецтехники начали еще летом. А скоро регион подготовит собственных экспертов в сфере повышения производительности труда. Они будут работать на базе Регионального центра компетенций и учебно-производственной площадки «Фабрика процессов».



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда и учебно-производственная площадка «Фабрика процессов». Её тренеры проходят обучение инструментам бережливого производства, расширен круг участников предприятий, с которыми мы ведём работу».





Антон Киселёв



