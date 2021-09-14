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12:09, 14 сентября 2021 года

11 сентября в посёлке Знаменка отметили День Орловского района

Жители показали всё, чем гордятся – свои достижения, и свои увлечения.


11 сентября в посёлке Знаменка отметили День Орловского района. В этот день можно было и праздничный концерт посмотреть, и посетить мастер-классы, и попробовать угощения, которые предлагали гостям многочисленные подворья. День района не только повод для праздника, но и время подвести итоги.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В целом, Орловский район один из самых больших муниципальных районов, в прошлом году прошла реформа, которая на сегодняшний день даёт определённые результаты - больше возможностей участия района в федеральных и региональных программах».

Орловский район один из лидеров в сфере социально-экономического развития региона. Здесь крупные предприятия соседствуют с подсобными хозяйствами. Количество последних - 22 тысячи. Несмотря на жаркое лето, собранный урожай близок к рекордному. Уже началась и осенняя посевная кампания.

Но главное богатство - это люди. В районе сегодня проживает 70 тысяч человек. Многие в этот день получили звания и благодарности за свой труд.

В Орловском районе реализуется 19 муниципальных программ с финансированием больше миллиарда и пять национальных проектов. Здесь ценят настоящее, хранят прошлое. Одна из точек притяжения в праздничный день - выставка ретро-техники. Гости праздника смогли полюбоваться автомобилями производства Запорожского автозавода, заводов «Москвич» и ГАЗ. Были представлены и двухколесные раритеты. Не забыли и самых маленьких орловцах – в их распоряжении оказалась детская ретро-техника.


Анна Вайсергисер
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