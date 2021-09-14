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12:45, 14 сентября 2021 года В Кромах на площади Освобождения появился фонтан Также в поселке продолжается капремонт водопровода.





В поселке Кромы в рамках реализации проекта «Народный бюджет» завершен второй этап благоустройства площади Освобождения – здесь появился фонтан «Арка 3000». Общая стоимость работ – 8,6 миллиона рублей. Пусконаладочные испытания объекта уже проведены.



Параллельно продолжается капитальный ремонт поселкового водопровода. Протяженность ремонта – чуть больше 4 км. Стоимость работ составляет 5,9 миллиона рублей. Сейчас проложено 2 км труб. В 2022 году в Кромах планируется капремонт 6 км водопровода, – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



