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12:45, 14 сентября 2021 года

Олимпийская чемпионка Софья Берульцева провела в Орле мастер-класс по каратэ

Софья Берульцева является обладательницей бронзовой медали Олимпийских игр в Токио.


Спортсменка сборной Казахстана, каратистка Софья Берульцева, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую медаль, провела мастер-класс в Орле. Спортсменка в самом начале занятий решила замотивировать юных орловских спортсменов и показала им настоящую олимпийскую медаль. Каратистка отметила, что это первый её семинар в России, и школа «Орёл-Карат» её впечатлила. Орловских спортсменов олимпийская чемпионка тренировала 4 дня.

Софья Берульцева, бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио-2020 (Казахстан): «Работаем над тактикой, подводим ближе к соревновательному моменту, будем работать на различные ситуации, которые помогут им в дальнейшем принимать решения на соревнованиях, и не теряться».

На прошедших летних Олимпийских играх каратэ в программе соревнований было впервые.


Антон Киселёв
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