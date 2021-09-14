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14:41, 14 сентября 2021 года В Орле начали готовиться к осенне-зимней уборке улиц «Спецавтобаза» запасает реагенты и проводит обслуживание техники.





«Спецавтобаза» приступила к подготовке к осенне-зимнему периоду – предприятие проводит обслуживание техники и запасается реагентами. Сейчас специалистам предстоит сменить резину на 94 машинах.



Зимой на городских улицах с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 будут регулярно дежурить три бригады в составе 17 комбинированных дорожных машин, четырех плужно-щёточных КАМАЗов и фронтального погрузчика. Днём к уборке будет привлечена дополнительная техника.



Что касается реагентов, то городу нужно не менее 5 тыс. тонн смеси с 20% содержанием соли и не менее 18 тыс. тонн с 10% содержанием соли. Первой сейчас есть 19,4 тыс. тонн, второй – 1,1 тыс. тонн. Также в запасе 1,5 тыс. тонн смеси с 50% содержанием соли.



Также зимой будет проводиться традиционный ямочный ремонт литым асфальтом, – сообщили в мэрии.



Нужен «Спецавтобазе» и главный ресурс – людской. Сейчас предприятие ищет водителей спецтехники. Телефон спецавтобазы для справок: (4862) 30-70-35.





Артём Ежаков



