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14:41, 14 сентября 2021 года

В Орле начали готовиться к осенне-зимней уборке улиц

«Спецавтобаза» запасает реагенты и проводит обслуживание техники.


«Спецавтобаза» приступила к подготовке к осенне-зимнему периоду – предприятие проводит обслуживание техники и запасается реагентами. Сейчас специалистам предстоит сменить резину на 94 машинах.

Зимой на городских улицах с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 будут регулярно дежурить три бригады в составе 17 комбинированных дорожных машин, четырех плужно-щёточных КАМАЗов и фронтального погрузчика. Днём к уборке будет привлечена дополнительная техника.

Что касается реагентов, то городу нужно не менее 5 тыс. тонн смеси с 20% содержанием соли и не менее 18 тыс. тонн с 10% содержанием соли. Первой сейчас есть 19,4 тыс. тонн, второй – 1,1 тыс. тонн. Также в запасе 1,5 тыс. тонн смеси с 50% содержанием соли.

Также зимой будет проводиться традиционный ямочный ремонт литым асфальтом, – сообщили в мэрии.

Нужен «Спецавтобазе» и главный ресурс – людской. Сейчас предприятие ищет водителей спецтехники. Телефон спецавтобазы для справок: (4862) 30-70-35.


Артём Ежаков
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