Главная » Новости



14:57, 14 сентября 2021 года 15 сентября мэр Орла встретится с жителями Зареченского микрорайона Разговор Юрия Парахина и горожан начнется в 18:00.





15 сентября в 18:00 мэр Орла Юрий Парахин проведёт встречу с жителями Зареченского микрорайона. Место собрания – бульвар Молодёжи, между д. 11 и д. 14. Об этом сообщает мэрия Орла.

Юрий Парахин. «Обсудим, что удалось сделать по части модернизации схемы движения общественного транспорта, какие планы по строительству дополнительного выезда, что с ремонтом дорог. Прошу иметь при себе маски – безопасность превыше всего!», – заявил в соцсетях Фото со страниц Юрия Парахина в соцсетях





Артём Ежаков



