Главная » Новости



15:37, 14 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Более 200 тысяч орловцев завершили вакцинацию. Свою работу продолжают мобильные прививочные.



- Эфирное время у кандидатов - истекло. Сегодня на нашем канале прошли последние дебаты.



- Хранят традиции и покоряют новые высоты. Жители Орловского района отметили свой праздник.



- Уроки от чемпионки. Призёр летней Олимпиады четыре дня занималась с орловскими каратистами.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



