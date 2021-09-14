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15:39, 14 сентября 2021 года Под Кромами бытовая драка обернулась тяжёлыми переломами Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.





В Кромском районе местные полицейские расследуют дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, – сообщает областное УМВД. О сильном шуме в соседской квартире полицейским сообщила женщина. Прибывшие на место оперативники обнаружили в помещении 25-летнего парня с переломами. Там же нашёлся и подозреваемый. Им оказался 37-летний кромчанин, сознавшийся в содеянном. Пострадавшего отправили на лечение в больницу. Как выяснилось, мужчины повздорили, что в итоге привело к печальным последствиям.



На время расследования фигурант отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.





Артём Ежаков



