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15:50, 14 сентября 2021 года Орловская область получит миллионы на библиотеки и детские сады Деньги выделит правительство РФ для возмещения части расходов региона.





Распоряжением правительства РФ Орловской области выделено порядка 16,6 миллиона рублей на возмещение части расходов региона на библиотеки, а также детские и кукольные театры. Так, на создание модельных библиотек государством выделено 5 миллионов рублей, на формирование книжного фонда – 3,8 миллиона, на поддержку творческой деятельности и техоснащения детских и кукольных театров – 7,8 миллиона.





Артём Ежаков



