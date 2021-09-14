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15:53, 14 сентября 2021 года Работу орловских образовательных учреждений скорректируют в дни голосования Как и говорилось ранее, дети будут учиться 17 и 18 сентября.





Глава регионального департамента образования Татьяна Крымова разъяснила порядок работы образовательных организаций Орловской области в дни голосования. Если в здании оборудован избирательный участок и работает комиссия, то администрация принимает решение о возможности или невозможности развести потоки детей и избирателей.



В первом случае образовательный процесс 17 и 18 сентября пройдёт без изменений. Во втором случае занятия будут организованы вне школы – в вузах, библиотеках, музеях, театрах, парках и т.д. Также запланированы мероприятия акции «Вместе всей семьёй», – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



