В Ливенском районе модернизировали семь домов культуры

Это стало возможным благодаря проекту «Культура малой Родины».

И даже если ДК расположен не в центре села, для местных - он центр культурной жизни.

Ирина Мильшина, заведующая филиалом Навеснинского СДК: «У нас есть кружок танцевальный, вокальный, театральный, и еще у нас пожилые люди собираются - есть кружок пожилых людей. Мы собираем их на праздники, чаепитие у нас бывает».

Есть и библиотека. В фонде - больше девяти тысяч книг. Читателей - триста человек. Летом – больше, потому что к бабушкам и дедушкам приезжают погостить внуки.

Ещё летом Навесненский дом культуры выглядел совсем иначе. Здание 1965 года постройки не ремонтировали десятки лет - обветшали фасад, крыша, полы. Преображение стало возможным благодаря проекту «Культура малой Родины». Всего в Ливенском районе 32 дома культуры. В проект вошли семь из них.

В Росстани ДК был закрыт с 2013 года. Протекала кровля, пошли трещинами стены, не работало отопление. Почти 900 человек остались без досуга. По проекту было выделено 4 миллиона 400 тысяч рублей на ремонт. И после пяти лет забвения ДК, буквально, получил вторую жизнь.

Татьяна Селищева, заведующая филиалом Росстанкого СДК: «За год всё восстановили - и окна, и освещение, и радиаторы. Много работы сделали. И сейчас заканчивается ремонт танцевального зала. Скоро будем принимать людей на дискотеку».

Преобразился и клуб в селе Коротыш. Зрительный зал теперь уютный, просторный, комфортный. Новые кресла, окна, двери, отопление.

Сергей Янзин, глава Коротышского сельского поселения: «Мы надеемся, в следующем году на сто процентов закончить дом культуры, фасадную часть и крышу».

В рамках проекта «Культура малой Родины» ремонтируют здания, приобретают новую технику. За пять лет в модернизацию домов культуры Ливенского района вложили больше 22 миллионов рублей. Всего на Орловщине приводят в порядок 72 здания, общая сумма - свыше 86 млн рублей.