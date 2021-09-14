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16:52, 14 сентября 2021 года В Залегощи виновника смертельного ДТП приговорили к условному сроку Трагедия произошла минувшей зимой.





Залегощенский районный суд приговорил к двум с половиной годам условно виновника ДТП со смертельным исходом. Также мужчине назначен двухлетний испытательный срок и аналогичный по времени запрет на управление машинами. Помимо этого, осуждённого обязали возместить моральный ущерб пострадавшей стороне.



Трагедия развернулась зимой, в этом году. Установлено, что водитель ехал на исправном автомобиле по дороге с ровным асфальтовым покрытием. Нарушив дорожные правила, мужчина выехал на встречку, где врезался в автомобиль, водитель которого скончался в больнице.



Суд учёл все обстоятельства случившегося, раскаяние и полное признание вины подсудимым, его личность, смягчающие моменты и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи. Стороны не стали обжаловать вердикт, и он вступил в законную силу.





Артём Ежаков



