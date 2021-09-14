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16:54, 14 сентября 2021 года Суд в Орле крупно оштрафовал виновника аварии, при которой пострадала девушка-водитель Приговором инстанции мужчина оштрафован на 400 тысяч рублей и лишён водительских прав на полгода. Пострадавшей он выплатит полмиллиона рублей компенсации.





Заводской районный суд Орла приговорил виновника аварии, в которой был причинён тяжкий вред здоровью молодой женщины, управлявшей другим автомобилем. Приговором мужчина оштрафован на 400 тысяч рублей и лишён водительского удостоверения на полтора года, а пострадавшей он обязан выплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба. Также суд признал право потерпевшей на удовлетворение гражданского иска в части возмещения затрат на лечение и реабилитацию, передав вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.



ДТП произошло 1 октября 2019 года. Водитель «Мазды CX-5» двигался по Кромскому шоссе. Поворачивая налево, он ослабил бдительность и допустил нарушения ПДД – не выбрал безопасную скорость и не включил поворотник. Произошло столкновение с «Хондой Джаз», в результате которого пострадала молодая женщина, управлявшая автомобилем. Впоследствии было установлено причинение тяжкого вреда здоровью пострадавшей. Девушка получила сочетанную травму грудины, грудного отдела позвоночника (без нарушения функции спинного мозга) и закрытый перелом средней трети тела грудины со смещением костных отломков.



В суде водитель вину не признал и ответственность за травмы потерпевшей брать отказался – по его мнению, они не были связаны с его действиями. Согласился он лишь с фактом ДТП.



Суд учёл все обстоятельства случившегося, отсутствие смягчающих и отягчающих моментов, его личность и положительную характеристику обвиняемого по месту жительства.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артём Ежаков



