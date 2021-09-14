Мэр Орла подписал постановление о начале отопительного сезона

Подача теплоносителя начнётся с 15 сентября.

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление о начале отопительного сезона. Об этом он сообщил в соцсетях.

Юрий Парахин: «Только что подписал постановление о подаче с завтрашнего дня теплоносителя в объекты соцкультбыта – детские сады и школы, учреждения здравоохранения и культуры. На то, чтобы сеть наполнилась, потребуется один день.

Что касается жилого фонда, будем ориентироваться на реальные погодные условия. Согласно нормам, мы должны переждать 5 дней со среднесуточной температурой воздуха на уровне не более +8 градусов».