В Орле состоялась встреча областного правительства и бельгийского атташе

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18:02, 14 сентября 2021 года
В Орле состоялась встреча областного правительства и бельгийского атташеВласти Орловщины и Франк Мариус Ван Эйнде обсудили региональную промышленность и агропромышленный комплекс.
Правительство Орловской области сегодня провело встречу
с экономическим и торговым атташе бельгийского посольства в РФ Франком Мариусом Ван Эйнде. Стороны обсуждали региональную промышленность и агропромышленный комплекс. Как отмечается, Орловщине интересно налаживание прочного партнерства с Бельгией в различных сферах.
По данным областного правительства, за первые семь месяцев текущего года внешнеторговый оборот между сторонами составил 3,5 миллиона долларов США – на 60,3% больше, чем год назад. В Бельгию идет орловское холодильное и морозильное оборудование, крепежи, растительное масло и т.д. Также друг с другом взаимодействуют региональные и бельгийские вузы и научные сообщества – например, Всероссийский НИИ селекции плодовых культур сотрудничает с бельгийцами в рамках реализации Европейской программы генетических ресурсов растений.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Артём Ежаков