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18:02, 14 сентября 2021 года В Орле состоялась встреча областного правительства и бельгийского атташе Власти Орловщины и Франк Мариус Ван Эйнде обсудили региональную промышленность и агропромышленный комплекс.







Правительство Орловской области сегодня провело встречу с экономическим и торговым атташе бельгийского посольства в РФ Франком Мариусом Ван Эйнде. Стороны обсуждали региональную промышленность и агропромышленный комплекс. Как отмечается, Орловщине интересно налаживание прочного партнерства с Бельгией в различных сферах. По данным областного правительства, за первые семь месяцев текущего года внешнеторговый оборот между сторонами составил 3,5 миллиона долларов США – на 60,3% больше, чем год назад. В Бельгию идет орловское холодильное и морозильное оборудование, крепежи, растительное масло и т.д. Также друг с другом взаимодействуют региональные и бельгийские вузы и научные сообщества – например, Всероссийский НИИ селекции плодовых культур сотрудничает с бельгийцами в рамках реализации Европейской программы генетических ресурсов растений.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Артём Ежаков



