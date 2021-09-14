вторник 14.09.2021 20:25:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:02, 14 сентября 2021 года

В Орле состоялась встреча областного правительства и бельгийского атташе

Власти Орловщины и Франк Мариус Ван Эйнде обсудили региональную промышленность и агропромышленный комплекс.


Правительство Орловской области сегодня провело встречу с экономическим и торговым атташе бельгийского посольства в РФ Франком Мариусом Ван Эйнде. Стороны обсуждали региональную промышленность и агропромышленный комплекс. Как отмечается, Орловщине интересно налаживание прочного партнерства с Бельгией в различных сферах.
 
По данным областного правительства, за первые семь месяцев текущего года внешнеторговый оборот между сторонами составил 3,5 миллиона долларов США – на 60,3% больше, чем год назад. В Бельгию идет орловское холодильное и морозильное оборудование, крепежи, растительное масло и т.д. Также друг с другом взаимодействуют региональные и бельгийские вузы и научные сообщества – например, Всероссийский НИИ селекции плодовых культур сотрудничает с бельгийцами в рамках реализации Европейской программы генетических ресурсов растений.
 
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.