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21:20, 14 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- «Сад-Городок» готовится к открытию. Сегодня общественную территорию в Болхове посетил глава региона.

- Тревожные кнопки, камеры видеонаблюдения и не только - Росгвардия проверяет участки для голосования.

- Работу орловских образовательных учреждений скорректируют в дни голосования.

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Вести-Орёл



