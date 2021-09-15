15 сентября вакцинация от COVID-19 организована в трех районах Орла

Места и время работы прививочных пунктов опубликовала мэрия Орла.

В Советском, Железнодорожном и Заводском районах Орла сегодня, 15 сентября, организована вакцинация от COVID-19.



Сделать прививку можно по адресам: ул. Ленина, д. 1 (МФЦ, 1 этаж, с 9:00 до 15:00) , ул. Московская, д. 67 («Европа», с 12:00 до 19:00) ; Кромское шоссе, д. 4 («ГРИНН», 1 этаж, с 12:00 до 19:00) .



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).