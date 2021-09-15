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7:34, 15 сентября 2021 года Орловские рукопашники вернулись с наградами из Анапы Там завершились всероссийские игры боевых искусств.





Среди спортсменов в возрасте 12-13 лет орловцам удалось завоевать одно «золото» и четыре «бронзы». Бойцы 14-15 лет привезли в Орел две бронзы. Спортсмены возрастной категории 16-17 лет завоевали в Анапе три золотых медали. Самые старшие бойцы в возрасте от 18 до 21 года принесли в общую копилку одну бронзу и два серебра. В итоговой классификации команда Орловской области заняла 4 место.





Артём Ежаков



