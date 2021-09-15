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8:10, 15 сентября 2021 года Вспыльчивой орловчанке грозит до 5 лет лишения свободы за нападение на полицейского Уголовное дело уже передано в суд.







Северный районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела о применении неопасного насилия к полицейскому, находящемуся при исполнении. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК прокуратуры . Следствие считает, что в марте этого года на улице Раздольной нетрезвая 40-летняя женщина поссорилась со знакомым, осыпая его нецензурной бранью. Сделавший орловчанке замечание полицейский получил от нее несколько ударов руками по голове. Женщине грозит до 5 лет заключения.





Артём Ежаков



