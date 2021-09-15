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9:15, 15 сентября 2021 года «Зеленая роща» планирует ремонтировать до 300 мусорных контейнеров в месяц За полтора месяца с момента создания собственного ремонтного цеха регоператор по обращению с ТКО починил 100 контейнеров.







Региональный оператор по обращению с ТКО «Зеленая роща» минувшим летом запустил собственный ремонтный цех для починки контейнеров. За полтора месяца работы в порядок привели 100 мусоронакопителей. В планах управляющей компании увеличить темпы ремонта контейнеров – от 250 до 300 штук в месяц, – сообщили в УК. Помимо ремонта старых контейнеров приобретаются новые. Так, за последние два месяца в Корсаковском районе закуплены и установлены 17 новых контейнеров, в Покровском приобретены 40 контейнеров и оборудуются новые площадки, а в Глазуновском районе 37 контейнеров уже обслуживаются регоператором. Еще 7 контейнеров установили накануне на улице Карачевской в Орле, также началась замена мусоронакопителей на улице Васильевской.

Фото пресс-службы регионального оператора "УК "Зеленая роща"







Артём Ежаков



