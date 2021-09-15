Главная » Новости



10:03, 15 сентября 2021 года На Орловщине продолжают уборочную кампанию Некоторые виды сельхозкультур уже убраны.





В Орловской области продолжается уборочная кампания. Почти весь запланированный объем зерновых и зернобобовых уже обмолочен – сейчас получено чуть больше 3 миллионов тонн зерна в первоначально-оприходованном весе. Аграриям еще предстоит убрать 887,3 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур.



Тем временем, в области уже завершили уборку озимых зерновых, озимого рапса, зеленого горошка и огурцов, – сообщили в областном правительстве.



Продолжается уборка других сельхозкультур – свеклы, картофеля, масличных и т.д.





Артём Ежаков



