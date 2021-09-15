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10:25, 15 сентября 2021 года В орловской школе провели викторину «Грамотность для всех» Викторина посвящена Международному дню грамотности.





В школе № 36 города Орла активисты «Молодёжки ОНФ» провели викторину «Грамотность для всех», посвящённую Международному дню грамотности.



Нормы правописания и знание русского языка проверили у девятиклассников. Ребят разделили на 4 команды, лучшую выбрали по результатам двух туров. Вопросы, на которые предстояло ответить, для всех были одинаковыми.



Татьяна Рыманова, координатор команды «Молодёжка ОНФ» в Орловской области: «Правила, которые мы выбирали, есть в программе ОГЭ и ЕГЭ, поэтому мы уверены, что будет очень неплохой старт для начала года и для подготовки к дальнейшим экзаменам».





Анна Вайсергисер



