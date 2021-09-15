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Главная » Новости

10:58, 15 сентября 2021 года

Орловская область получила 29 новых школьных автобусов и 3 машины «скорой помощи»

Техника была предоставлена региону согласно распоряжению правительства РФ.


Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил ключи от 29 новых школьных автобусов главам муниципальных образований и передал главврачам медучреждений 3 новых кареты «скорой помощи». Техника получена согласно распоряжению правительства РФ. По документу, регион должен получить еще 14 автомобилей СМП.

Напомним, что все кареты СМП, которые получит Орловщина, относятся к классу «В», то есть они являются машинами для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. Что касается автобусов, то 14 из них вмещают от 13 до 20 человек, ещё 15 могут перевозить от 21 до 24 человек.

Таким образом, за четыре года область уже получила 143 новых школьных автобуса. Губернатором подчеркивалось, что весь школьный автобусный автопарк Орловской области – не старше 10 лет. Все старые автобусы были заменены. Машины, у которых истекает срок эксплуатации, планируют заменить, в том числе и в этом году.

Фото со страниц губерантора Орловской области Андрея Клычкова в социальных сетях




Артём Ежаков
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