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11:19, 15 сентября 2021 года Леонид Панфилов завоевал бронзу пятого этапа Российской серии кольцевых гонок Соревнования прошли в Казани.





В Казани завершился пятый этап Российской серии кольцевых гонок. Спортсмены из нашей области выступили на нём успешно. Леонид Панфилов завоевал бронзу на этом этапе, в первой гонке соревнований он финишировал третьим. Ещё один гонщик из Орла - Владимир Черевань также оказался в призёрах. Следующий этап гонок пройдёт с 8 по 9 октября в Грозном.





Юлия Сулим



