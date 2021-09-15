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11:20, 15 сентября 2021 года ЕГЭ для гуманитарных направлений: чего ждать в будущем? В Минобрнауки не поддержали идею делить выпускников «на физиков и лириков».



Ежегодно, после сдачи основного периода, возникает множество идей о том, что же изменить в вопросах или подходах проведения ЕГЭ. В этом году Министерству науки и высшего образования предложили отменить ЕГЭ для выпускников школ, планирующих поступать на гуманитарные направления. По мнению авторов инициативы, по таким предметам, как литература, иностранный язык и история достаточно проблематично проверять знания в тестовом формате. Они считают, что для гуманитариев необходимо вернуть устные экзамены.



В Минобрнауки в свою очередь не поддержали эту идею. Глава ведомства Валерий Фальков сказал, что нельзя делить абитуриентов «на физиков и лириков». Нельзя одним оставлять ЕГЭ, а другим предоставить возможность общаться с преподавателями лично. Он напомнил, что вузы вправе самостоятельно вводить дополнительные испытания для ряда направлений, если считают необходимым проверить знания поступающих.



Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, система, которая есть, не лишена недостатков, наверное, как и любая другая. Но она может совершенствоваться и сегодня позволяет огромному количеству выпускников школ спокойно выстраивать свою траекторию и дальше учиться. До 2024 года планировали ЕГЭ полностью изменить. Начиная с 2022 года, ведомство будет поэтапно вносить изменения в модели госэкзаменов. Необходимость изменений такого рода связана с обновлением федеральных государственных образовательных стандартов. В 2022 году школу будут заканчивать дети, которые с 1 класса учились по новым стандартам.



Также власти вновь подняли вопрос о необходимости введения обязательного ЕГЭ по истории. О том, что знания по истории нужно проверять у всех школьников, заявил помощник президента Владимир Мединский.





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