Главная » Новости



11:22, 15 сентября 2021 года Под Орлом два подростка разбились на квадроцикле Оба парня отделались травмами.





В поселке Некрасовка Орловского района после столкновения с деревом пострадали 16-летние подростки. Один из юношей управлял квадроциклом «Ирбис», второй находился сзади на пассажирском месте. Инцидент произошел на улице Центральной. О характере и степени травм подростков не сообщается. Как сообщил в соцсетях очевидец ДТП, один из пострадавших находился без сознания.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



