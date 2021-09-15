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12:45, 15 сентября 2021 года 85 орловцев вчера заразились COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 15 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 44 336).



Накануне выписан 81 орловец (всего – 41 487). От последствий болезни скончалось 970 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 18 841 (всего – 7 194 926), число выздоровевших – 17 039 (всего – 6 435 072). Общее число летальных исходов – 195 041 (+792 случая за сутки).





Артём Ежаков



