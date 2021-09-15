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12:07, 15 сентября 2021 года

Орловский инспектор Гостехнадзора стал фигурантом 10 уголовных дел о взяточничестве

Везде мужчина выступает в качестве подозреваемого.


Орловский Следственный комитет завёл на регионального инспектора Гостехнадзора уже десятое по счёту уголовное дело по факту получения взятки. Новый эпизод датирован апрелем прошлого года. Как считает следствие, мужчина через посредника получил от орловца 18 тысяч рублей в обмен на фиктивную постановку на учёт трактора и выдачу регистрационных документов.

Преступление выявили сотрудники УМВД России по Орловской области. Расследование проходит при их оперативном сопровождении.


Артём Ежаков
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