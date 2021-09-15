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12:22, 15 сентября 2021 года Двое орловцев передали телефонным мошенникам полтора миллиона рублей Злоумышленники использовали классическую для себя схему.





В Орле полицейские расследуют новые уголовные дела о крупном мошенничестве. Двое потерпевших лишись в общей сложности полутора миллионов рублей, – сообщили в областном УМВД.



Первой жертвой мошенников стал 24-летний парень. Сначала ему позвонили якобы правоохранители, заявив, что некто сейчас пытается оформить на него кредит. Позвонившие следом лже-банкиры сказанное подтвердили. По инструкции звонивших, парень взял заём и перевёл наличные по указанному собеседниками счёту. Таким же способом злоумышленники обманули 71-летнюю пенсионерку. В обоих случаях использовалась подмена номера, а мошенники были весьма убедительны в разговоре.



Полиция в очередной раз предупреждает:



- Если Вам позвонили с номера 8-495, 8-499, 8-800, либо любого другого номера, представились сотрудником банка или правоохранительных органов, и сообщили, что с Вашей карты произошло несанкционированное списание денежных средств, выполнен вход в Ваш личный кабинет, либо на Вас оформили или пытаются по Вашим персональным данным оформить кредит, знайте – это мошенники!



- Помните, что злоумышленники могут использовать подменные номера, принадлежащие официальным организациям (современные технологии позволяют это делать). Не выполняйте никаких действий, незамедлительно завершите разговор и перезвоните в банк по номеру, указанному на карте или официальном сайте, или дежурную часть территориального органа внутренних дел, обязательно набрав номер заново собственноручно, и уточните всю необходимую информацию.



- Предупредите о подобных случаях своих родных (особенно пожилых родственников), знакомых. Во всех ситуациях, вызывающих сомнение, позвоните людям, которым доверяете, или в полицию по номеру 02 (с мобильного 102) и проконсультируйтесь с сотрудниками.





Артём Ежаков



