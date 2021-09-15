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13:45, 15 сентября 2021 года Три человека получили травмы в ДТП в Орле Среди пострадавших – несовершеннолетний подросток.





14 сентября около 8:00 в Орле на пересечении улиц Раздольной и Бурова произошло столкновение двух иномарок. Поворачивая налево, 25-летняя водительница «Мицубиси Каризма» врезалась в «ФАВ». Автолюбительница и пассажиры автомобиля «ФАВ» – женщина 1978 года рождения и парень 2003 года рождения – получили травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.



Фото сообщества в «ВКонтакте» «ДТП Орел и автохамы»





Артём Ежаков



