В Новосиле заблокировали сайт по продаже медицинских справок

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14:53, 15 сентября 2021 года
В Новосиле заблокировали сайт по продаже медицинских справокСреди прочего, посетителям предлагались бумаги, связанные с COVID-19.
Новосильский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о блокировке сайта, торгующего медсправками. Среди прочего, там можно было купить результаты ПЦР-тестов и справки об отсутствии контакта с больным COVID-19. Информация находилась в свободном доступе. Сейчас портал заблокирован.
Напомним, что за изготовление, сбыт и использование фальшивых сертификатов о вакцинации и отрицательных ПЦР-тестов.
Изготовление и сбыт «ковидных» документов караются по ч.1 ст.327 УК РФ. Санкции по этой статье: лишение свободы, ограничение свободы, принудительные работы (всё – до двух лет), арест (6 месяцев).
Использование гражданами заведомо подложных сертификатов о вакцинации (оригинальных без прохождения самой вакцинации или поддельных) наказывается по ч.3 ст.327 УК РФ. Возможные санкции: лишение свободы, ограничение свободы, принудительные работы (всё – до одного года). Если обладатель такой справки окажется источником инфекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий.
Информацию об услугах по получению медицинских документов в обход официальных процедур полиция просит сообщать по телефону «02», с мобильного – «112».
Артём Ежаков