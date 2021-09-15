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15:45, 15 сентября 2021 года

В Орловской области готовят резерв коек для больных COVID-19 и гриппом

Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Клычков.


В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе и возросшим числом госпитализаций губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил подготовить резервный коечный фонд. Обратное перепрофилирование больничных мест также приостановлено – в частности, в Плещеевской ЦРБ. Также глава региона обратил внимание на необходимость резерва коек для лечения больных гриппом и поручил организовать дополнительные выездные пункты для вакцинации от этой болезни.

Сейчас на Орловщине занято 705 «ковидных» мест из 956, – сообщили в областном правительстве.


Артём Ежаков
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