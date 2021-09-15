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15:29, 15 сентября 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- На Орловщине обновили школьный автопарк. Регион получил 29 новых автобусов. Кроме того, медики получили три автомобиля скорой помощи.
- Сегодня в Орле дан старт отопительному сезону, пока - в социальных учреждениях.
- Росгвардейцы проверяют уровень безопасности в школах, где расположены избирательные участки. Под особым вниманием и владельцы оружия, чьи дома находятся по соседству.
- Как решить одну из проблем накопления мусора на контейнерных площадках? У регоператора есть вариант.
- Пограничный тротуар на стыке города и района. Кто обеспечит безопасность пешеходам?
- В субботу состоится «Кросс нации». Забег пройдёт в обновленном парке Победы.
Вести-Орёл