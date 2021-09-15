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15:29, 15 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- На Орловщине обновили школьный автопарк. Регион получил 29 новых автобусов. Кроме того, медики получили три автомобиля скорой помощи.



- Сегодня в Орле дан старт отопительному сезону, пока - в социальных учреждениях.



- Росгвардейцы проверяют уровень безопасности в школах, где расположены избирательные участки. Под особым вниманием и владельцы оружия, чьи дома находятся по соседству.



- Как решить одну из проблем накопления мусора на контейнерных площадках? У регоператора есть вариант.



- Пограничный тротуар на стыке города и района. Кто обеспечит безопасность пешеходам?



- В субботу состоится «Кросс нации». Забег пройдёт в обновленном парке Победы.



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