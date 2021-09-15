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15:31, 15 сентября 2021 года В Орле прозвучала «Музыка кино» Орловский Губернаторский симфонический оркестр и актеры театров в преддверии открытия театрального и музыкального сезонов сделали всем поклонникам подарок - концерт, где звучали песни из любимых многими советских кинофильмов.





В Орле на сцене Академического театра им. Тургенева, в преддверии открытия театрального и музыкального сезонов, состоялся концерт «Музыка кино». Музыка из советских кинофильмов звучала в исполнении Орловского Губернаторского симфонического оркестра и актеров театров.



Премьера концерта «Музыка кино» состоялась в апреле этого года, но все, кто хотели на него попасть, просто не вместились в зал. Пришлось исполнить еще раз - на бис.



Василий Шкапцов, дирижёр губернаторского симфонического оркестра: «По просьбам зрителей мы этот концерт повторяем. На первом концерте была такая эйфория что ли - не то что от успеха, а от такого совместно проделанного труда, и мы решили этот концерт повторить».

К Губернаторскому симфоническому оркестру в этом проекте присоединились поющие актеры орловских театров. Их знают и любят по многочисленным ролям, в том числе и по мюзиклам, и приветствуют ещё до начала песни, а потом долго не отпускают со сцены - потому что песни - любимые, известные, нестареющие.



Олег Семичев, актёр театра «Свободное пространство»: «На этом росли мы детьми, росли наши дети, и, думаю, внуки будут расти. Это можно слушать и думать».

О том, что песня строить и жить помогает, еще 87 лет назад рассказали нам Лебедев-Кумач и Дунаевский. И с тех пор почти все песни советского кино ушли в самостоятельную, независимую от фильмов жизнь. Это была эпоха целой плеяды талантливых поэтов и композиторов.



Станислав Иванов, актёр театра «Свободное пространство»: «Каждый фильм советского периода действительно уникальный, и провалов, как таковых, не было, каких сейчас много в российском кинематографе. Это было другое кино, совершенно другое ощущение мира другое, на кончиках пальцев это чувствовалось, потому что жизнь такая была».

Прозвучали песни из кинофильмов «Бриллиантовая рука», «Жестокий романс», «Три мушкетера» и других. Эти фильмы составили золотой фонд отечественного кино, и то, как реагируют на эти песни зрители, как аплодируют и подпевают, продлевает жизнь этой музыке и текстам.



Проект филармонии «Музыка кино» один из самых удачных, ведь он тоже о классике, потому что многим песням уже за 40 и 50 лет, но они по-прежнему любимы.



В видеосюжете использованы произведения:



1. «Выходной марш» из к/ф «Цирк», комп. И. Дунаевский;

2. «Куплеты водовоза» из к/ф «Волга-Волга», комп. И. Дунаевский, сл. Лебедев-Кумач;

3. «Ах, эти тучи в голубом» из телесериала «Московская сага», комп. А. Журбин, В. Аксёнов, сл. П. Синявский;

4. «Вальс» из телесериала «Петербургские тайны», муз. А.Петров;

5. «Эй, моряк!» из кф «Человек-амфибия», комп. А. Петров, сл. С. Фогельсон;

6. «До свиданья, лето» из к/ф «Центровой из поднебесья», комп. А. Зацепин, сл. Л. Дербенев;

7. «Песенка кавалергарда» из к/ф «Звезда пленительного счастья», комп. И. Шварц, сл. Б. Окуджава;

8. «Песенка о друге» из к/ф «Путь к причалу», комп. А. Петров, сл. Г. Поженян;

9. Увертюра из к/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», комп. В. Дашкевич.





Эва Стасюлевич



