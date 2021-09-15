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15:54, 15 сентября 2021 года

С 18 сентября на Орловщине введут ограничения для массовых мероприятий

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19.


С 18 сентября в Орловской области введут ограничения для массовых мероприятий, численностью более 500 человек. Решение утверждено на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19. На минувшей неделе увеличился коэффициент распространения болезни и темп прироста заболеваемости. Прогнозируется ухудшение. Рост инфицирования отмечен в Болховском, Верховском, Глазуновском, Знаменском, Колпнянском, Новосильском, Орловском и Хотынецком районах.
«Учитывая негативную динамику распространения новой коронавирусной инфекции в регионе, вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий с числом участников более 500 человек на территории региона. В связи с тем, что необходимо внести изменения в деятельность ряда организаций, ограничения будут действовать с 18 сентября», – цитирует губернатора Андрея Клычкова пресс-служба областного правительства.



Артём Ежаков
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