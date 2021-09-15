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16:14, 15 сентября 2021 года

На Орловщине ускорят капремонт многоквартирных домов

Поручение было дано сегодня губернатором Андреем Клычковым в ходе совещания с главами муниципальных образований.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе сегодняшнего заседания с главами муниципальных образований поручил активизировать процесс капитального ремонта многоквартирных домов. О текущей ситуации главе региона доложил региональный зампред по развитию инфраструктуры Игорь Тиньков. Он заявил, что сейчас работы ведутся в 49 зданиях, на 12 они были завершены.

«Также по 12 домам готовится конкурсная документация, по 58 – ведётся разработка ПСД, по 77 домам готовятся повторные аукционы», – цитирует Тинькова сайт областного правительства.

Ремонт крыш продолжается в 76 домах. В 34 он уже завершён.


Артём Ежаков
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