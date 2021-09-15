Росгвардейцы проверяют уровень безопасности в школах, где расположены избирательные участки

Под особым вниманием и владельцы оружия, чьи дома находятся по соседству.

В преддверии выборов все оперативные службы Орловской области находятся в режиме готовности.

Для сотрудников Росгвардии занятия по оказанию первой помощи проводят регулярно. Перед единым днем голосования повторяют теорию и закрепляют практику. Нужно быть начеку, ведь чаще всего именно росгвардейцы прибывают на место происшествия первыми. И должны быть готовы помочь пострадавшим до приезда «скорой».

Работать без нареканий должны не только люди, но и техника. Большинство избирательных участков находятся в школах. Там Росгвардия проверяет исправность тревожных кнопок. От нажатия до приезда экипажей - пара минут. Во время тренировки отрабатывают скорость и скрытность прибытия, взаимостраховка при передвижении и осмотре зданий.

Сергей Захаров, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области: «Инспекторами вневедомственной охраны проверяется наличие системы видеонаблюдения с максимальным прикрытием территории объекта, наличие и состояние периметрального ограждения, а также дополнительные средства охраны - турникеты, ручные и стационарные металлодетекторы».

Безопасность всех участников голосования - на первом месте. Поэтому особое внимание сейчас уделяют владельцам оружия, которые живут рядом с избирательными участками. Инспекторы напоминают: пистолет или ружьё запрещено брать с собой на массовые мероприятия. В Мценском районе провели 246 рейдов. Выявили около 20 нарушений. Основными являются нарушения сроков перерегистрации и правил хранения и оборота оружия.

Кроме этого, во избежание возможных ЧП, в дни голосования Росгвардия рекомендует ограничить продажу огнестрельного товара.

Все три дня голосования - 17, 18 и 19 сентября - сотрудники Росгвардии будут охранять правопорядок на 88 избирательных участках региона.