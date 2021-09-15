среда 15.09.2021 23:41:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:46, 15 сентября 2021 года

Под Орлом предали земле останки 128 советских солдат

Церемония захоронения прошла в Троснянском районе. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Антона Киселёва.


Останки 128 советских солдат, отдавших свои жизни за свободу Родины, нашли орловские и столичные поисковики в ходе «Вахты памяти-2021». Практически все эти красноармейцы погибли в первой половине лета 1943 года.
 
Александр Насонов, глава Троснянского района: «Троснянская земля вся залита кровью. Здесь, где мы находимся, практически идёт раздел Курской и Орловской битвы. Здесь воевала 13-я и 70-я армия Центрального фронта».
 
В июле 1943 года под Тросной шли ожесточённые сражения. Северный фас Курской дуги - передний рубеж обороны. 5 июля захватчики нанесли удар в сторону Курска - на север. Оборону держали бойцы 280-й дивизии, 132-й и части 211-й дивизии. Имена троих поднятых солдат поисковики смогли установить. Но найти удалось родственников только одного из них. Черных Николай Дмитриевич. Его останки были переданы племяннице. Она пообещала похоронить его на малой Родине - в Липецкой области, вместе с семьёй.
 
Роман Миронов, заместитель руководителя поискового отряда БВПФ «Застава святого Ильи Муромца» (г. Москва): «На удивление очень быстро нашли родственников. То есть, боец найден в августе, и уже в сентябре мы его передаём. Прошёл всего лишь месяц».
 
Солдата опознали по номеру на медали «За боевые заслуги» и сохранившимся элементам медальона. Также поисковики сейчас устанавливают личности ещё 12 красноармейцев, поднятых этим летом.



Антон Киселёв
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.