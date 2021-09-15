Под Орлом предали земле останки 128 советских солдат

Церемония захоронения прошла в Троснянском районе. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Антона Киселёва.

Останки 128 советских солдат, отдавших свои жизни за свободу Родины, нашли орловские и столичные поисковики в ходе «Вахты памяти-2021». Практически все эти красноармейцы погибли в первой половине лета 1943 года.

Александр Насонов, глава Троснянского района: «Троснянская земля вся залита кровью. Здесь, где мы находимся, практически идёт раздел Курской и Орловской битвы. Здесь воевала 13-я и 70-я армия Центрального фронта».

В июле 1943 года под Тросной шли ожесточённые сражения. Северный фас Курской дуги - передний рубеж обороны. 5 июля захватчики нанесли удар в сторону Курска - на север. Оборону держали бойцы 280-й дивизии, 132-й и части 211-й дивизии. Имена троих поднятых солдат поисковики смогли установить. Но найти удалось родственников только одного из них. Черных Николай Дмитриевич. Его останки были переданы племяннице. Она пообещала похоронить его на малой Родине - в Липецкой области, вместе с семьёй.

Роман Миронов, заместитель руководителя поискового отряда БВПФ «Застава святого Ильи Муромца» (г. Москва): «На удивление очень быстро нашли родственников. То есть, боец найден в августе, и уже в сентябре мы его передаём. Прошёл всего лишь месяц».

Солдата опознали по номеру на медали «За боевые заслуги» и сохранившимся элементам медальона. Также поисковики сейчас устанавливают личности ещё 12 красноармейцев, поднятых этим летом.