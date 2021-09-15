В Орле стартовала Всероссийская открытая спартакиада

Соревнования будут проходить до 19 сентября.

Сегодня в Орле состоялось открытие I Всероссийской открытой спартакиады среди обучающихся. Для участия приехали более 350 спортсменов из семи регионов страны. В рамках спартакиады пройдут турниры по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, плаванию, самбо, футболу и гандболу.

Соревнования продлятся до 19 сентября и будут проходить на разных площадках города, среди которых стадион имени Ленина и спорткомплекс опорного вуза.