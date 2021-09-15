Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- С 18 сентября на Орловщине введут ограничения для массовых мероприятий. Решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19.





- Под Орлом предали земле останки 128 советских солдат. Церемония захоронения прошла в Троснянском районе.





- В Орле стартовала Всероссийская открытая спартакиада. Соревнования будут проходить до 19 сентября.