|Главная » Новости
21:20, 15 сентября 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- С 18 сентября на Орловщине введут ограничения для массовых мероприятий. Решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19.
- Под Орлом предали земле останки 128 советских солдат. Церемония захоронения прошла в Троснянском районе.
- В Орле стартовала Всероссийская открытая спартакиада. Соревнования будут проходить до 19 сентября.
Вести-Орёл