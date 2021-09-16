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8:35, 16 сентября 2021 года На Орловщине за месяц значительно подешевели овощи В Орёлстате сравнили ценовые показатели августа и июля.





В Орловской области в августе значительно подешевели овощи. Орёлстат сравнил показатели августа и июля. Так, свёкла и морковь упали в цене на 38,4% и 38,1% соответственно. На 37,4% подешевели помидоры, на 28,2% – огурцы, на 22,8% – картофель. Информацию опубликовало региональное правительство.

Также незначительно подешевели куриные яйца (-4,1%) и подсолнечное масло (0,4%).





Артём Ежаков



