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8:35, 16 сентября 2021 года

На Орловщине за месяц значительно подешевели овощи

В Орёлстате сравнили ценовые показатели августа и июля.


В Орловской области в августе значительно подешевели овощи. Орёлстат сравнил показатели августа и июля. Так, свёкла и морковь упали в цене на 38,4% и 38,1% соответственно. На 37,4% подешевели помидоры, на 28,2% – огурцы, на 22,8% – картофель. Информацию опубликовало региональное правительство.

Также незначительно подешевели куриные яйца (-4,1%) и подсолнечное масло (0,4%).



Артём Ежаков
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