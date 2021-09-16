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9:05, 16 сентября 2021 года Орловские школьники стали финалистами Всероссийского конкурса детских проектов Отличились трое воспитанников технопарка «Кванториум».





Орловские школьники Сергей Алдошин, Глеб Урвалов и Максим Шапиро из команды «Аэро57» стали финалистами конкурса «Всероссийский акселератор детских проектов», проходившего в рамках Всероссийского аэрокосмического фестиваля. Наставником ребят выступил Игорь Лещук. Ребята являются воспитанниками орловского «Кванториума».

Жюри высоко оценило проект орловцев – «Аэродинамическая труба» в направлении «Авиационные системы и исследования в области самолетостроения и вертолетостроения». Ребята были отмечены дипломами финалистов фестиваля, – сообщили в областном правительстве.

Фото: информационный портал Орловской области





Артём Ежаков



