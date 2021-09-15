СУ СК России по Орловской области сообщает, что пропавшая в селе Казарь 18 июня этого года девятилетняя Виктория Гнедова найдена мертвой. Подозреваемый в совершении преступления местный житель задержан.
Тело девочки нашли в подвале многоквартирного дома, в специальном схроне. Опознать останки смогли по одежде.
Сейчас следователями проводится осмотр места происшествия, запланировано назначение судебно-медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической экспертиз.
Фото и видео пресс-службы Следственного управления СК РФ по Орловской области