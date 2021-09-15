среда 15.09.2021 23:42:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

21:07, 15 сентября 2021 года

Андрей Клычков высказался за возврат смертной казни

Губернатор Орловской области выразил своё мнение в соцсетях в связи с убийством девятилетней Виктории Гнедовой.


Сегодня в прямом эфире в соцсетях глава Орловской области Андрей Клычков высказался за возвращение смертной казни, комментируя сообщение о том, что сегодня было найдено тело пропавшей в июне Вики Гнедовой.
 
Андрей Клычков: «Сейчас нужно сделать так, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Я, если честно, к подобным людям отношусь крайне нетерпимо. По мне, так надо нам возвращать и смертную казнь в том числе. Нам это членство в ПАСЕ точно не нужно, из-за которого у нас это отменили». 
 
Виктория Гнедова пропала 18 июня 2021 года в селе Казарь Залегощенского района. С этого момента её искали силовики и добровольцы. 15 сентября её тело со следами насильственной  смерти было найдено в подвале многоквартирного дома, в глубоком схроне.


Читайте также:Девятилетняя Виктория Гнедова найдена мертвой



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.