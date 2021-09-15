Андрей Клычков высказался за возврат смертной казни

Губернатор Орловской области выразил своё мнение в соцсетях в связи с убийством девятилетней Виктории Гнедовой.

Андрей Клычков: «Сейчас нужно сделать так, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Я, если честно, к подобным людям отношусь крайне нетерпимо. По мне, так надо нам возвращать и смертную казнь в том числе. Нам это членство в ПАСЕ точно не нужно, из-за которого у нас это отменили».