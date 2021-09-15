Андрей Клычков высказался за возврат смертной казни

Сегодня в прямом эфире в соцсетях глава Орловской области Андрей Клычков высказался за возвращение смертной казни, комментируя сообщение о том, что сегодня было найдено тело пропавшей в июне Вики Гнедовой
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Андрей Клычков: «Сейчас нужно сделать так, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Я, если честно, к подобным людям отношусь крайне нетерпимо. По мне, так надо нам возвращать и смертную казнь в том числе. Нам это членство в ПАСЕ точно не нужно, из-за которого у нас это отменили».
Виктория Гнедова пропала 18 июня 2021 года в селе Казарь Залегощенского района. С этого момента её искали силовики и добровольцы. 15 сентября её тело со следами насильственной смерти было найдено
в подвале многоквартирного дома, в глубоком схроне.