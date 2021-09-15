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21:45, 15 сентября 2021 года 16 сентября мэр Орла встретится с жителями Северного района Об этом Юрий Парахин заявил в соцсетях.





16 сентября мэр Орла Юрий Парахин проведёт встречу с жителями Северного района. Об этом он заявил в соцсетях: «Завтра я буду ждать всех заинтересованных в 18.00 на площади Содружества. Приходите с любыми вопросами, а главное – не стесняйтесь их задавать!».





Артём Ежаков



