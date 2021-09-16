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9:33, 16 сентября 2021 года На Орловщине будут тестировать на COVID-19 работников транспорта, общепита и промпредприятий Об этом было заявлено на вчерашнем заседании регштаба по недопущению завоза и распространения коронавируса.





В Орловской области будет организовано ПЦР-тестирование для работников сферы транспортных услуг, общественного питания и промышленных предприятий. Региональным Роспотребнадзором принято решение о разработке графиков взятия проб у орловцев. Исследование на наличие COVID-19 организуют в областном Центре гигиены и эпидемиологии.



Решение обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. Так, на предыдущей неделе среди работающего населения Орловщины 17,3% зараженных оказались работниками промпредприятий.



Также губернатором Андреем Клычковым поручено увеличить объемы ПЦР-тестирования в регионе, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



