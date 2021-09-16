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9:53, 16 сентября 2021 года УМИЗ мэрии Орла возглавил Сергей Поляков На посту начальника управления муниципального имущества и землепользования он сменил Татьяну Решетову.





В управлении муниципального имущества и землепользования мэрии Орла сменился руководитель, – сообщает сайт городской администрации. На должность начальника распоряжением мэра Юрия Парахина назначен Сергей Поляков. Его предшественница Татьяна Решетова возглавляла УМИЗ с конца февраля 2019 года.



51-летний Поляков является уроженцем Орла. Карьеру во властных структурах он начал в августе 1994 года. В 2009 году он стал замначальника УМИЗ, и теперь возглавил его.



Фото мэрии Орла





Артём Ежаков



