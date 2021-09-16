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11:25, 16 сентября 2021 года Двум орловским больницам выделено 100 миллионов рублей на оборудование и ремонт Речь идёт о больнице им. Боткина в Орле и Ливенской ЦРБ.





В больницу им. Боткина в Орле до конца года купят компьютерный томограф за 50 миллионов рублей, – об этом заявил сегодня во время прямого эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков. Аналогичная сумма выделена на ремонт Ливенской ЦРБ. «Районные больницы требуют серьёзного ремонта, уже в этом году приступим к работам», – заявил глава региона.





Артём Ежаков



