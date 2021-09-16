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10:41, 16 сентября 2021 года

В убийстве девятилетней Вики Гнедовой подозревается её сосед

61-летний мужчина был задержан ранее по подозрению в другом преступлении – насильственных действий сексуального характера.


Подозреваемый в убийстве девятилетней Виктории Гнедовой оказался соседом девочки, – сообщили в УМВД РФ. Напомним, что пропавшая в селе Казарь 18 июня школьница была накануне найдена закопанной в подвале собственного дома спустя почти 3 месяца после исчезновения. В день пропажи в полицию с заявлением обратился отец убитой.

61-летний мужчина был задержан ранее по подозрению в другом преступлении – насильственных действий сексуального характера. Инкриминируемая ему третья часть статьи 132 УК РФ подразумевает, что он мог совершить их либо в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней), либо его действия повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. Пункт части статьи не сообщается.

Мужчина остаётся под стражей. Запланирован весь нужный комплекс экспертиз и других следственных мероприятий. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России, – сообщили в ведомстве. Выйти на след подозреваемого силовикам помогли сотрудники УФСИН.


Артём Ежаков
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