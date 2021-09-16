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10:44, 16 сентября 2021 года

В Орле проверяют, пользуются ли водители ремнём безопасности

Сотрудники ГИБДД проводят рейды.


То, что ремень в автомобиле может значительно снизить тяжесть травмы при ДТП, давно доказано. Пользуются ли орловские водители этой защитой, проверили сотрудники ГИБДД. Ведь по статистике, нарушителей становится больше - только за этот год составлено 3257 протоколов.

Соблюдать безопасность в автомобиле важно не только водителю, в салоне должны быть пристегнуты все пассажиры. Сегодня за это нарушение - предусмотрен штраф в 1000 рублей.

Как говорят инспекторы, самое распространенное явление, когда водитель закрепляет ремнем не себя, а кресло, что запрещено.

Руслан Макаров, старший инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области: «Быть пристегнутым ремнем безопасности - этого мало. Нужно быть пристегнутым правильно, ведь основной удар при ДТП приходится на грудную клетку, и ремень безопасности должен быть пристегнут именно вдоль грудной клетки».



Всеволод Трифонов
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